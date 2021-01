Julie Zenatti revient avec un nouvel album "Refaire danser les fleurs"

Julie Zenatti est une artiste populaire qui a su depuis 20 ans fidéliser son public. Avec des tubes comme Si j'en sors, Je voudrais que tu me consoles, ou encore Dans les yeux d'un autre, l'artiste est une valeur sûre de la chanson française. Son nouvel album Refaire danser les fleurs sera à découvrir et à gagner tout au long d'une journée spéciale, le vendredi 22 janvier dans nos programmes, avant de la retrouver sur scène le 4 février prochain sur internet (en live stream) avec France Bleu.

Refaire danser les fleurs

Cinq ans après son album introspectif Blanc en 2015 puis Méditerranéennes en 2017 qu'elle partage avec Chimène Badi, l'éternelle Fleur-de-Lys de Notre-Dame de Paris, Julie Zenatti revient avec un nouveau projet à contre-courant des tendances actuelles. Un parti pris "retro-disco-pop" assumé et revendiqué. Les premiers extraits Tout est plus pop, Refaire danser les fleurs ou encore Paisiblement fou que l'on entend dans la playlist de France Bleu, sont taillés dans une veine "Michel Berger - France Gall - Véronique Sanson". Un héritage musical qui rassure en ces temps incertains.

Refaire danser les fleurs est un album de 13 titres dansants, où l'on y chante le couple : "On s’aime pas chaque instant, pas toujours comme il faut" (Paisiblement fou). On sourit du sexisme ordinaire : "Mais t’as vu comment tu t’habilles ? Faut pas t’étonner hein de te faire emmerder" (Et pourquoi pas ?). On ose l’amour sans fioriture, celui qui résonne comme une évidence : "C’est toujours bien plus joli quand c’est toi qui me raconte" (Leçon de moi).

On accepte la peur d’être dépassée et dépassée… : "Il faut suivre la cadence y’a qu’une épaule qui danse" (Tout est plus pop), "S’en aller voir la mer, crier stop crier contraire" (Crocodile en croisière). On protège l’amitié et le temps qui passe : "Gardons le commun comme on garde un trésor" (Comme un pirate en mer). On effleure la difficulté à être une femme indépendante sans être castratrice, une mère active et à l’écoute, sans perdre de vue la femme que l’on est: "Rien de spécial, juste quelques rêves qui se baladent." (Rien de spécial)

Ce vendredi 22 janvier, France Bleu vous fait découvrir toute la journée les titres qui composent le dernier album de Julie Zenatti : Paisiblement fou, Tout est plus pop, Refaire danser les fleurs ou encore Rien de spécial, son duo avec Rose.

Concert Live stream

Avant de démarrer sa nouvelle tournée en 2022, et faute de pouvoir accueillir le public dans une salle de concert d'ici là, Julie Zenatti vient d'annoncer un concert exclusif en direct sur internet (live stream), pour garder - un peu - le lien avec le public. Rendez-vous le jeudi 4 février à 20h00, avec France Bleu.