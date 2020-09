Julien Doré et Chico sont nos invités pour fêter les 40 ans de France Bleu ce vendredi 25 septembre

Julien Doré et Chico

France Bleu fête les 40 ans de son réseau ! 44 radio locales qui vous informent et vous divertissent chaque jour, au plus près des territoires et des humains qui les font vivre.

40 ans, 44 radios et 44 stars sur France Bleu © Radio France

À cette belle occasion, nous avons la chance donc de recevoir ce vendredi 25 septembre, 2 enfants emblématiques du pays...

Julien Doré

Julien Doré a passé son enfance à Lunel. Il sera avec nous dans la matinale entre 7 heures et 9 heures. Nous évoquerons ensemble son Gard à lui, son nouvel album "Aimée", comme le prénom de sa grand-mère de 99 ans, et son envie de retourner aux sources...

Chico & les gypsies

C'est ensuite au tour de Chico, qui s'est fait connaitre avec les Gypsy Kings qui ont cartonné mondialement dans les années 2000, et qui oeuvre en solo, avec sa formation "Chico & les Gypsies". Il sera présent entre 9h et 10h pour parler de sa Camargue, de son rôle d’ambassadeur de l’UNESCO, de ses inspirations musicales, et de ses projets.