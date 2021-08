Kendji Girac en concert à Fargues-Saint-Hilaire, samedi 18 septembre 2021 !

Envie de musique en live ? Alors, cochez cette case dans votre agenda du weekend ! Samedi 18 septembre, rendez-vous au Festival des Forges, à la plaine des sports de Fargues-Saint-Hilaire. Au programme : "Color gitano" avec Kendji Girac, le duo folk Franck & Damien et le DJ bordelais Bassner. Un événement à vivre avec France Bleu Gironde !

Pour la toute première édition du Festival des Forges, les organisateurs ont vu les choses en grand ! C’est le prodige de la gypsie-pop Kendji Girac, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus, qui sera sur scène pour prolonger l’été ! En première partie le duo girondin Franck & Damien va nous embarquer dans un voyage sonore aux délicat, une balade fantasmée sur les routes d’un Ouest américain sauvage, sur fond de guitares slide et de voix aériennes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un festival à vivre en famille ou entre amis, samedi 18 septembre à Fargues-Saint-Hilaire au cœur de l’Entre-deux-mers à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Sur place, Food-trucks et produits locaux dans un cadre champêtre et verdoyant, autour d'une scène live et d'une scène DJ's, avec une programmation vagabonde et festive. La soirée se terminera avec le set de Bassner, l’une des stars de la house music, qui vous fera danser derrière ses platines jusqu’au bout de la nuit !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tarifs billetterie :

- Plein tarif : 19€

- Tarif réduit : 17€ (Etudiants, demandeurs d’emploi, enfants de -12 ans, groupes de + 10 personnes). Réservations ICI !

- Pass sanitaire obligatoire. Buvettes et Restauration Food trucks sur place.

Accès et transports en commun :

- Plaine des sports, 3 rue de la Laurence, 33370 Fargues-Saint-Hilaire.

- 15 minutes en voiture depuis Bordeaux Centre.

- 20 minutes via la ligne de bus 407 – Arrêt “Mairie”.