Kendji Girac revient avec Habibi son nouveau single taillé pour l'été

Kendji a été révélé au grand public en 2014 après avoir gagné la saison 3 de l’émission The Voice sur TF1. Ses titres Color Gitano, Andalouse, Elle m'a aimé, Conmigo puis Cool, propulsent son album éponyme en tête des ventes en France pendant plus de 12 semaines, s’écoulant à plus d'un 1.500.000 d’exemplaires.

Depuis, l’artiste a sorti deux autres albums Ensemble en 2015, certifié double disque de diamant, puis Amigo, dont le titre Pour Oublier écrit par Vianney a été l’un des tubes de l’été 2018.

Kendji fait donc son grand retour avec un nouveau single intitulé "Habibi" (mon amour en arabe), écrit par le prolifique Slimane. Un extrait à la guitare avait été dévoilé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, ainsi que plusieurs visuels probablement extraits du clip, montrant l'artiste entouré de fleurs et de son "habibi" en train de se déhancher. Une chanson à l'influence Arabo-andalouse, taillée pour danser tout l’été et annonçant l'arrivée d'un quatrième album !

Rien au monde n'est plus fort que nous deux.

Le texte de cette chanson rappelle le tube de Slimane "Viens on s'aime", l'histoire d'un amour impossible. Mais là où la passion l'emporte pour Slimane, pour Kendji c'est plutôt la raison. Celui qu'elle appelait "mon habibi" s'est fait quitter et il repense avec nostalgie à sa relation. Cette chanson la fera t-elle revenir ?

Pour écouter "Habibi" sur votre plateforme de streaming préférée, c'est par ici !

Notez bien, Kendji sera invité du France Bleu Live Festival @home le Samedi 20/06 dès 19h00, à écouter sur votre France Bleu.