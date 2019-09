"Kérosène", le nouveau carburant de Rose

Après 4 ans d'absence, Rose fait son grand retour, ce vendredi 20 septembre 2019, avec un nouvel album mais également un livre. Leur nom : "Kérosène". Un retour que la chanteuse a hésité à faire :

Je me suis toujours dit que si je revenais, parce qu'il était question de peut-être plus revenir. Si je revenais en musique, ce serait quelque chose dont je serais extrêmement fière... et c'est le cas !