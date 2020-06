Kobé, en concert pour La Nouvelle Scène Aquitaine Live

Kobé est un artiste qui se nourri de lectures, de rencontres et de ses 20 ans de formation musicale pour, aujourd'hui, proposer des chansons subtiles et poétiques. Il nous les offre dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine ce mardi 2 juin.

Quand Olivier Ferrand s'est installé en Vallée d'Aspe, dans le Béarn, c'était pour y exercer son métier de charpentier. En ayant toujours en tête de se lancer dans la composition et l'interprétation de chansons qui lui trottent dans la tête depuis plusieurs années, il s'élance en 2015 dans une nouvelle vie de chanteur solo. Son nom de scène, il le trouvera dans un livre pour enfant : le petit scarabée illustré Kobé deviendra son nom de scène.

Kobé en concert privé pour France Bleu - ©Radiofrance

Hors du Chao

Depuis sa plus tendre enfance, avec un papa mélomane et après un cursus classique en formation faire de la musique et composer semblait évident pour Kobé. Des concerts marquants, dont celui de Jean-Jacques Goldman et d'un artiste africain ont déclenché chez lui une telle force et de telles émotions qu'il a voulu franchir très vite les étapes dans son cheminement musical.

Ne dites pas à Kobé qu'il est "chanteur à textes" ! Pour lui, l'écriture et la mélodie ne sont pas dissociables.. l'une ne va pas sans l'autre. Ses inspirations sont l'écriture, les rencontres et une recherche profonde de qui nous sommes vraiment.. une véritable introspection.

Après les 2 EP "Hors du chao", Kobé prépare la sortie d'un nouvel album "Soeurs".

"Madame... tout court" extrait de "Hors du chao.2" a à présent son clip dans lequel on retrouve quelques représentations de la femme selon des grands peintres tel que Gustave Klimt. La peinture...encore une source d'inspiration poétique pour l'artiste Kobé !

Découvrez Kobé, chanteur amoureux des mots et des notes dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live mardi 2 juin à 20H05 sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine