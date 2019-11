Kyle Eastwood, un américain à Paris, qui travaille son prénom avec talent

Paris 15, Paris, France

Kyle Eastwood, 51 ans, sort une neuvième album intitulé Cinématic qui compile ses musiques de films préférés comme La Panthère rose ou Bullit. Ce nouvel opus, trés réussi lui permet de rendre hommage à de grands compositeurs : Henry Mancini, Michel Legrand, John Williams et Lalo Schiffrin.

Kyle Eastwood a présenté son album « Cinématic » au Bal Blomet les 21 et 22 novembre © Radio France - Manuel Houssais

Rencontre avec Kyle Eastwood au Bal Blomet, cabaret d'art et club de jazz légendaire Copier

Au diapason de son père

Fils de l'acteur et réalisateur américain Clint Eastwood, Kyle Eastwood a collaboré avec lui autour de bandes originales comme celles de Million Dollar Baby, Mystic River ou Gran Torino. Le répertoire de son dernier album compte ainsi des titres qu'il a composés pour son père et qu'il revisite avec son quintet.

Kyle Eastwood était en concert les 20 et 21 novembre 2019 au Bal Blomet, 33 rue Blomet, 75015 Paris, en présence exclusive de Hugh Coltman et Camille Bertault. Et ensuite en tournée le 28 novembre à Landerneau, le 29 novembre à Lannion, le 1er décembre à Auray, du 5 au 7 décembre à Fontainebleau et en 2020 à Nice, Longjumeau et Creil.