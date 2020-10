Kylie Minogue présente son nouveau single "Magic"

Kylie Minogue présente aux auditeurs de France Bleu son nouveau single "Magic", extrait de son album "Disco" à paraître prochainement.

Kylie Minogue s'apprête à faire danser le monde entier avec son nouvel album "Disco", qui sortira le 6 novembre. Après "Say Something", la chanteuse australienne enchaîne avec un deuxième extrait "Magic", paré pour incendier la piste de danse. "Je suis tombée amoureuse du disco lorsque j'étais une petite fille de 8 ans, alors c'est une longue histoire d'amour. J'adore les interprétations modernes qu'on donne à ce genre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'amour dans [la pop du] début des années 2000 qui flotte en ce moment. Les deux genres me rappellent la belle époque, donc j'essaie de canaliser ça dans cet album". Une volonté que l'on retrouve dans le clip de "Magic", dans lequel Kylie Minogue, bâton lumineux à la main, devient la reine de la piste de danse et nous en fait voir de toutes couleurs afin de nous mettre la fièvre... du samedi soir, évidemment ! Effet garanti !