Kylie Minogue réédite son album "Disco" avec des invités de marque

Le lancement en pleine pandémie de Disco, le quinzième album studio de la chanteuse Kylie Minogue, a été risqué mais s'est révélé être un immense succès populaire. Porté par les singles Magic, Say Something ou Real Groove, l'album s'est classé dans les meilleurs ventes en Europe, en Australie et aux États-Unis. Une bulle de légèreté dans cette morosité ambiante.

Bien décidée à rester sur la piste de danse, Kylie Minogue réédite ce 12 novembre son album Disco : Guest list, en partenariat avec France Bleu, avec une pléiade de remixes et de duos avec Dua Lipa, Years & Years, Jessie Ware et surtout la reine du disco Gloria Gaynor.

Son vin français

À l'occasion de la sortie en France de la réédition de Disco, Laurent Petitguillaume s'est entretenu avec Kylie Minogue en visioconférence, et lui a demandé comment était né son vin rosé, produit dans le Sud de la France.

La tournée Disco

L'information que tous les fans attendent : Kylie Minogue va-t-elle présenter Disco lors d'une tournée mondiale ?

En attendant de redécouvrir Kylie Minogue sur scène, le nouvel album Disco : Guest list est disponible ce vendredi 12 novembre et à écouter dans la Playlist 100% France Bleu.