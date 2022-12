L'adieu à Jean-Paul Corbineau des Tri Yann

Une messe d'hommage à Jean-Paul Corbineau , l'un des trois Tri Yann décédé il y a une semaine à 74 ans, a eu lieu ce vendredi après-midi à Nantes en l'église Sainte-Thérèse. Avant une inhumation dans l'intimité lundi de nombreux anonymes étaient présents autour des proches du chanteur. "On les écoute depuis qu'on est jeunes, il avait une super voix, une douceur, un coeur, et à travers la musique c'est plein de sentiments" confient ces nantais. Annie est venue du Morbihan avec son drapeau breton : "C'est ma jeunesse, c'est un triskell qui perd un bras, un poète".

"Quand Jean-Paul chantait la Bretagne il chantait la terre entière" l'un des prêtres

Dans son homélie l'un des prêtes a salué "une voix chaleureuse et pure qui émouvait profondément (...) Quand Jean-Paul chantait la Bretagne il chantait la terre entière".

L'un des moments les plus émouvants de la cérémonie fut le chant "Je vous emporte de mon coeur" repris par les musiciens de Tri Yann et Gilles Servat : "Très bel hommage on sentait beaucoup d'émotion- salue Gilles Servat- on a fait plein de trucs ensemble, Tri Yann aura beaucoup apporté au fait que les nantais se sentent bretons". Le cercueil de Jean-Paul Corbineau est parti au son du biniou et d'applaudissements nourris.

Un livre de condoléances était ouvert pour rendre hommage à Jean-Paul Corbineau © Radio France - Yves-René Tapon

