L'Aire Libre de Marie-Sophie Ferdane

L’Aire Libre est une émission produite par La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale en partenariat avec France Bleu Pays d’Auvergne animée par Jean-Marc Grangier, directeur de la scène nationale. Invitée de ce premier numéro, Marie-Sophie Ferdane, comédienne et metteuse en scène,

Clermont-Ferrand, France

Marie-Sophie Ferdane est comédienne et metteuse en scène, pensionnaire de la Comédie-Française de 2007 à 2013.

Diplômée de violon au conservatoire et agrégée de lettres, elle intègre en 1997 l’Ensatt où elle étudie l’art dramatique avec Alain Knapp et Nada Strancar. Elle débute avec Richard Brunel, puis Claudia Stavisky et Christian Schiaretti.

Depuis elle a joué sous la direction d’Arthur Nauzyciel, Denis Podalydès, Marc Lainé et Pascal Rambert.

Comédienne, musicienne, chanteuse, amoureuse des mots, lectrice assidue…, La Comédie l’avait déjà accueillie dans La Mouette et La Dame aux camélias, deux spectacles mis en scène par Arthur Nauzyciel et en janvier 2020 dans Archi­­tecture de Pascal Rambert.

Marie-Sophie Ferdane et Jean-Marc Grangier pendant l'enregistrement de l'Air Libre, le nouveau rendez-vous webradio de la Comédie de Clermont, avec France Bleu Pays d'Auvergne - Jean-Louis Fernandez

C'est à l'occasion de sa venue à Clermont-Ferrand en novembre 2019, pour le spectacle musical La 7e vie de Patti Smith, que Marie-Sophie Ferdane s'est confiée à Jean-Marc Grangier, en revenant sur son jeune et riche parcours d’actrice, sur son rôle dans le spectacle La 7e Vie de Patti Smith et s'est livrée sur des questions qui l’animent. Au cours de cette émission, Marie-Sophie Ferdane vous livrera un extrait en live de la pièce, accompagnée par le guitariste Seb Martel, l’un de ses partenaires de scène.

Marie-Sophie Ferdane et le musicien Seb Martel interprètent ‘Worksong’ de Patti Smith, en exclu pour Air Libre, la webradio de la Comédie de Clermont - Jean-Louis Fernandez

L'air libre de Marie-Sophie Ferdane - Episode 1 : Un parcours d'actrice fulgurant - "Être actrice, ce n'est pas un métier, c'est une façon de vivre" Copier

L'air libre de Marie-Sophie Ferdane - Episode 2 : Un instant de vie avec Patti Smith - "Essayer d'être Patti Smith, c'est peine perdue" Copier

INÉDIT dans cet épisode 3, Marie-Sophie Ferdane et le musicien Seb Martel interprètent ‘Worksong’ de Patti Smith en live

L'air libre de Marie-Sophie Ferdane - Episode 3 : Énergie rock et puissance des mots - "Les petites formes favorisent ces moments de liberté et de réinvention, elles permettent de ne jamais sombrer dans la routine." Seb Martel Copier

Dans cet épisode 4 l’invité.e s’arrête sur un sujet qui lui tient à cœur et les questions qui le.la traversent. La comédienne a choisi de revenir sur le mouvement #metoo et la retentissante intervention de sa partenaire de scène dans La Mouette, Adèle Haenel.

L'air libre de Marie-Sophie Ferdane - Episode 4 : Carte blanche à l'invité.e - "Adèle Haenel parle pour toutes les femmes." Copier

Les coups de cœur de Marie-Sophie Ferdane :

LIRE Just Kids de Patti Smith

ÉCOUTER “G.L.O.R.I.A.“ de Patti Smith, “Rock n Roll Suicide“ de David Bowie

VOIR Amy, documentaire de Asif Kapadia sur Amy Winehouse, Opening Night de John Cassavetes