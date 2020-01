L'Aire Libre de Pierre Kudlak, co-fondateur du Cirque Plume

Jean-Marc-Grangier, Pierre Kudlak (fondateur) et Benoit Schick (compositeur) dans le studio de France Bleu

Clermont-Ferrand, France

Après plus de 30 ans d’aventures, soit 3 450 représentations qui ont ravi plus de 3 millions de spectateurs à travers le monde, le Cirque Plume joue sa toute dernière création. Assister à un spectacle de Plume est une expérience unique dont on garde un souvenir marquant.

Pionnier du cirque contemporain fondé en 1983 dans le Jura, le Cirque Plume s’est affranchi des codes classiques du cirque traditionnel pour créer un cirque à son envie en fusionnant toutes sortes de disciplines telles que le théâtre, la danse, l’art, la musique, la mise en scène, l’écriture, la poésie aux arts du cirque : acrobaties, clowns, jonglage, trampoline, voltige, équilibre, contorsion.

La nature, la forêt, la neige, le vent et les saisons ont guidé l’écriture de cette dernière création pour un au revoir empreint de poésie et de grâce.

Épisode 1 : L'histoire d'un cirque légende

"Qu’allons-nous faire de nos rêves, nos utopies ? La fête !"

Le Cirque Plume a été créé par une bande d’amis saltimbanques, désireux d’apporter du rêve et de la poésie à un large public. Tous réunis par le plaisir d’être ensemble, l’envie d’autre chose, pour jouer de la musique et faire la fête, cette troupe s’est formée un peu au hasard des rencontres pour finalement donner naissance à une histoire incroyable. Retour sur l’aventure Plume depuis sa création jusqu’à aujourd’hui…

L'Aire Libre de Pierre Kudlak - Episode 1 : L'histoire d'un cirque légende Copier

Épisode 2 : Les cinq saisons de La dernière saison

« Cette cinquième saison est celle du plastique. Nous l’habitons aussi… »

Un échange riche autour de La Dernière saison, les artistes invités et le message écologique de la pièce. « Nous sommes, comme tous nos contemporains, préoccupés, par l’écologie. Sur les routes avec notre camion qui roule au gas-oil, notre chapiteau chauffé au fuel, nous sommes dans ce paradoxe et dans la nécessité de changer. »

L'Aire Libre de Pierre Kudlak - Episode 2 : Les cinq saisons de La dernière saison Copier

Épisode 3 : La musique, cette autre écriture de Plume

Avec Pierre Kudlak et Benoît Schick, compositeur et musicien du Cirque Plume

Découvrez un rétrospective musicale inédite du Cirque Plume ainsi que la version live du morceau « Pachyderme » enregistrée lors de la toute première représentation clermontoise de La Dernière saison.

L'Aire Libre de Pierre Kudlak - Episode 3 : La musique, cette autre écriture de Plume Copier

Épisode 4 : « Même les étoiles qui s'aiment devront se quitter" … la fin de l'aventure Plume

« On a fait notre truc !»

« Avec Plume, nous avons réussi à réunir un grand public tout en restant nous-mêmes, la quadrature du cercle. […] Ce dernier spectacle, nous l’avons créé comme un autre, dans la sérénité. »

L'Aire Libre de Pierre Kudlak - Episode 4 : « Même les étoiles qui s'aiment devront se quitter" … la fin de l'aventure Plume Copier

Pour aller plus loin :

« Dans mon enfance, le contact avec la nature était très quotidien, organique. […] J’aime l’observer. Elle est émerveillement, ressourcement et questionnement sur l’essentiel de la vie, sur la beauté, car la beauté du monde n’a pas son pareil ailleurs que dans la nature. Je suis fasciné par l’extraordinaire magie de la vie biologique. » Bernard Kudlak Entretien avec Gwénola David, 2010

LIVRES :

Bernard Kudlak, Abécédaire du Cirque Plume, Éd. SO.A.C.D, Prix Louis Pergaud 2014 : textes, poèmes, réflexions et coups de gueule qui ont accompagné l’aventure du Cirque Plume pendant ses 30 premières années

Gwénola David, Cirque Plume – Entretien avec Bernard Kudlak, Actes Sud / CNAC, 2010 : 96 pages d’entretiens accompagnées de photographies et de dessins

Yves Perton, Cirque Plume, Éd. SO.A.C.D : monographie de 144 photographies noir et blanc

FILMS :