L'après Covid pour les cinémas en Haute-Garonne : 20 à 30% de baisse de fréquentation

Nous allons de moins en moins voir les films sur grand écran. Depuis la réouverture des salles obscures le 19 mai dernier les grandes enseignes comme les Indépendants font entre -20 et -30% d'entrées. Les cinémas de Haute-Garonne n'échappent pas à la baisse de fréquentation post COVID constatée partout en France.

Méga CGR, Kinépolis, UGC

"C'est comme partout" souligne le patron du Méga CGR Blagnac Jean-Baptiste Salvat, "la fréquentation est en baisse" le public vient pour les grosses sorties de films tel Dune, le dernier James Bond ou Venom puis ça s'étiole. Son cinéma qui dispose de 15 salles enregistre en fonction des semaines -20, -30% d'entrées.

Le Kinépolis de Fenouillet ressent une baisse équivalente "après un sursaut au mois de septembre où paradoxalement avec 11500 visiteurs il a enregistré son plus important nombre d'entrées depuis qu'il est ouvert, +200." Mais depuis le directeur du multiplexe de 8 salles Vincent Boy, ressent une baisse de 25% par rapport aux chiffres d'avant la pandémie en 2019.

Même déception pour le tout nouvel UGC Montaudran ouvert au sud de Toulouse en mai dernier. Les dirigeants expliquent patienter car "on est dans un quartier tout neuf pas du tout terminé" et "on attend le métro en 2028". Pour l'heure le nouveau cinéma de sept salles est loin d'avoir atteint son rythme de croisière, avec un tiers de remplissage des salles seulement son directeur technique Jean Duveuf constate :"il y a de la place pour tout le monde, on ne risque pas de se marcher dessus, mais la fréquentation est en constante hausse."

Moins de clients, mais des fidèles qui ont besoin de venir

Certains spectateurs croisés dans le hall de l'UGC Montaudran juste après le contrôle du pass sanitaire reconnaissent avoir changé leurs habitudes depuis le Covid : "on va beaucoup moins au cinéma, il nous faut une occasion, c'est compliqué, c'est moins fluide, c'est moins accueillant en fait" dit un père venu voir Dune avec ses enfants.

Mais le Covid a aussi eu pour effet de faire ressentir l'importance d'aller voir des films sur grand écran : "le manque pendant le confinement m'a poussé à aller plus souvent au cinéma qu'avant" explique une spectatrice au pied des escalators tandis que devant une borne de retrait de tickets, un jeune couple surenchérit à ces propos : "cela permet de sortir et de voir les films qu'on ne voit pas à la maison, faire vivre le cinéma, le fréquenter, c'est quand même agréable !"

Reportage à l'entrée des séances de 17h à l'UGC Montaudran. Copier

Les Indépendants de Véo

Les Indépendants Véo installés en Haute-Garonne à Muret (8 salles), Revel (1 salle), Castelginest (1 salle), et Colomiers (5 salles), ainsi que dans l'Aude à Castelnaudary (3 salles) ne tirent pas plus leur épingle du jeu que les grandes enseignes. Selon Jean-Pierre Villa le président du Syndicat de l'Exploitation cinématographique du Centre-Sud "les cinés les plus petits proposant moins de films souffrent plus que les autres". La contrainte du pass sanitaire ne serait pas la seule explication. Les cinéphiles semblent avoir besoin de temps pour retrouver leur marques et reprendre leurs habitudes. Jean-Pierre Villa garde espoir il précise que "30% des spectateurs déclarent ne plus se rendre au cinéma pour l'instant et affirment qu'ils reviendront dès la sécurité sanitaire retrouvée."

Prochains films à l'affiche

Pour retrouver son public les cinémas comptent sur les très nombreuses sorties de films grand public annoncées d'ici la fin de l'année comme "Les Tuches 4", "Matrix 4", le Disney "Encanto", le 3eme volet du film d'action "King's man" ou encore le dernier Clint Eastwood "Cry Macho" ou le film "Aline" qui retrace la vie de Céline Dion. Et dès ce mercredi (3 novembre) le Marvell "Eternals".