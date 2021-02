“L’art des naufragés” le nouvel album d’Emma Daumas

Après la parution de son premier roman “Supernova” aux Editions ScriNéo, et la sortie de son EP “Vivante” chez Abacaba en avril 2016, Emma Daumas décide, une fois à Avignon, d’écrire avec l’auteure Murielle Magellan un récit, qui sera alors porté sous forme de pièce de théâtre. Intitulée “L’art des naufragés”, la pièce sera jouée au Théâtre du Chêne Noir, et lui inspirera l’album du même nom.

"L'art des naufragés" Emma Daumas

Cet album pop saura en ravir plus d’un. Composé de 10 titres, 10 entités envisagées comme un ensemble, comme un parcours, celui d’une femme dont on connait le nom et qui a su se réinventer maintes fois, et qui nous le prouve encore aujourd’hui. Cet album est celui des grandes joies et des peines, et nous donne envie de partager avec elle sa liberté assumée.