L'artiste mosellan Olive Enscène nous a quitté, l'hommage de France Bleu Lorraine

Hommage ce samedi 4 juillet à 18h00

Sur la page Facebook de France Bleu Lorraine Nord

Olive Enscène, de son vrai nom Olivier Bonneté, est né le 16 Septembre 1979 à Epinal dans les Vosges. Il a longtemps résidé à Metz et dans le pays Saulnois. Aux influences pop rock et aux chansons françaises de sa jeunesse, il se passionne pour la guitare et le chant. En 2014, il sort son premier DVD live "Un soir ensemble". Il se voit décerner le prix du Public, le prix MAI et le prix Heroes SPA, notamment pour son album et ses reprises de Sting. En 2018, il sort l’album "DouzePointUn" avec les paroles de l'auteur-compositeur Bastien Balt.

Olivier est décédé d'un infarctus dans la nuit de dimanche, il avait à peine 40 ans. Ses jolies chansons aux belles couleurs qui racontent les petits tracas du quotidien, avec bienfaisance et même avec humour, continueront à vivre.

France Bleu Lorraine rend hommage à Olive Enscène, avec cette vidéo exclusive, enregistrée lors de son passage sur notre antenne le 25 mai dernier.

A revoir : VIDEOS - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine LE LIVE avec Olive Enscène

Durant le confinement, il avait offert une chanson aux auditeurs de France Bleu.

Et pour plus de chansons d'Olive Enscène, visitez sa chaîne YouTube et sa page Facebook.

France Bleu Lorraine s'associe à la douleur de sa famille.