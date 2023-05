L'atelier chanson de Gauvain Sers avec les collégiens de Mourmelon-le-Grand

Ce sont les grands gagnants du concours national "L'atelier chanson de Gauvain Sers", lancé par France Bleu en septembre dernier. Comme des dizaines de classes à travers la France, une classe du collège Henri Guillaumet de Mourmelon-le-Grand a participé en envoyant un texte original.

Gauvain Sers, séduit par ce texte se rendra donc ce vendredi 5 mai à Mourmelon pour y mener un atelier chanson avec les élèves, et le mettre en musique à partir de la mélodie qu'il a composée.

Emission spéciale "Un collège formidable" sur France Bleu Champagne Ardenne

France Bleu Champagne Ardenne vous propose de vivre cette rencontre inoubliable avec les collégiens, leur professeur et Gauvain Sers vendredi 5 mai entre 16h et 17h. Nous serons en direct au cœur du collège de Mourmelon-le-Grand pour découvrir les différentes étapes du projet, ce que raconte le texte, recueillir les impressions des élèves, et écouter bien sûr le résultat de cet atelier : LA chanson !