L'édition 2020 du Chainon Manquant : maintenue, sous de strictes conditions

La 29ème édition du Chainon Manquant, un festival d'arts vivants, aura bien lieu à Laval et Changé entre les 15 et 20 septembre 2020. Seul un spectacle en plein-air est maintenu. Dans les lieux clos, les jauges devraient être limitées à 50% de leur capacité.

La 29ème édition du Chainon Manquant aura tenu tête à la crise sanitaire jusqu'au bout!

Le festival d'arts vivants aura bien lieu à Laval et Changé, entre les 15 et 20 septembre prochain. "On aurait pu annuler au cours du printemps, comme la majorité des festivals, avoue François Gabory, président de l'événement. On a réussi, avec la Préfecture, à trouver un cadre sécurisé pour l'organiser."

Un seul spectacle en plein-air

La programmation reste amputée. Une soixantaine de spectacles sont maintenus, contre 74 à l'origine.

"Toutes les représentations en plein-air sont annulées, sauf Zaï Zaï Zaï Zaï, une comédie inspirée d'une BD, précise le président. Les spectateurs seront assis, avec des distances entre chaque chaise, et il faudra sans doute réserver en amont." Ce spectacle est autorisé car il peut être organisé dans un endroit clos, contrairement à d'autres. "Il y a des représentations qui ont besoin de place, par exemple parce qu'elles sont très aériennes", explique François Gabory.

Les spectacles organisés dans les lieux clos sont autorisés. "On est encore en train de réfléchir avec la Préfecture mais les jauges devraient être limitées à 50% de leur capacité, précise le Nantais. Par exemple, au Théâtre de Laval, ça représente donc un siège sur deux."

Même si cette édition du Chainon Manquant se déroule a minima, c'est une excellente nouvelle!

Le public pourra assister à ces spectacles mais les places ne leur sont pas uniquement réservées. Le Chainon Manquant est avant tout un festival de professionnels : les programmateurs s'y rendent pour découvrir des spectacles, rencontrer des artistes et élaborer leur saison culturelle.

"Ce qui est important pour nous, c'est que les artistes puissent rejouer, que les programmateurs aient la possibilité de venir et que les spectateurs aient également l'opportunité de revoir des spectacles", déclare François Gabory, soulagé. Le désastre économique autour du secteur culturel est important. Même si cette édition du Chainon Manquant se déroule a minima, c'est une excellente nouvelle!"

