L’Eurovision 2020 aura lieu ce samedi dans une version inédite

C'est un rendez-vous annuel très attendu par les fans de l'émission. Un concours télévisuel exaltant qui récompense par des points la meilleure chanson européenne et qui a déjà révélé de nombreux artistes comme ABBA, France Gall, Céline Dion, Lara Fabian, Patrick Fiori ou encore Marie Myriam.

Dans les circonstances actuelles, il était impossible de maintenir la venue de la quarantaine de candidats, leurs équipes et bien sûr le public qui devait se réunir à Rotterdam aux Pays-Bas (ce qui n'était pas arrivé depuis 1980 pour ce pays). Un rendez-vous manqué, pour la toute première fois depuis la création du concours en 1956, que les organisateurs ont souhaité combler en offrant aux téléspectateurs européens une émission inédite, sous forme de témoignages des candidats et bien sûr de leur chanson, chantée depuis chez eux !

L'émission intitulée Europe shine a light (L'Europe brille), aura lieu ce samedi 16 mai dès 21h sur France 2 et sera présentée par Stéphane Bern, entouré d’anciens participants. Une manière d'assurer la continuité de l'événement, et de montrer que l'Europe sait être solidaire.

La candidat français

Tom Leeb et sa chanson "Mon alliée (The Best in me)" co-écrite avec Amir, représentent la France. Une douce balade romantique aux textes bilingues, qui a eu droit à sa polémique : une fois pour toutes, les français disent non à l'anglais ! L'artiste a été prié de revoir rapidement sa copie, mais le mal était fait. Une pluie de critiques s'est abattue sur notre candidat.

Le favori russe

Mélomanes, attention les oreilles ! Le grand favori du concours était le groupe russe Little Big et leur titre excentrique "Uno". Une chanson et une chorégraphie retro-décalés, et un duo féminin / masculin qui n'est pas sans rappelé les voix du groupe scandinave Aqua et leur tube "Barbie Girl" en 1997. La vidéo cumule déjà 94 millions de vues quand le français plafonne à 300 000... Ce qui ressemble à une douche froide.

Playlist des 41 chansons du concours

Découvrez l'intégralité des titres des 41 pays participants. Cette année deux pays faisaient leur retour : la Bulgarie et l'Ukraine quand deux n'ont pas souhaité participer : la Hongrie et le Monténégro.