L'hommage de l'Orchestre Victor Hugo aux urgentistes du monde entier

Des soignants de tous les pays chantent et dansent sur "We are EM": "Nous sommes urgences !"

"WE ARE EM !": We are Emergency Medicine, ou "Nous sommes urgences" chantent les membres du Choeur de Pierre et les soignant.e.s du CHRU de Besançon, sur les accords de We are the world de Michaël Jackson et Lionel Ritchie joués par l'Orchestre Victor Hugo Franche Comté dirigé par Jean-François Verdier.

Cela donne un très chouette clip, plein d'enthousiasme, très positif et très joyeux !

Les musiciens musiciennes jouent à domicile, pareil pour les choristes simultanément, et les personnels hospitaliers interprètent des chorégraphies en se mettant en scène sur leur lieu de travail.

L'idée de départ vient du médecin urgentiste bisontin Abdo Khoury, 48 ans, Président de la Société Européenne de Médecine d'Urgence, qui chante dans le clip, avec des prises de vues et une réalisation signée Pierre Antoine Boillon.

Le chef de l'OVHFC Jean-François Verdier

La vidéo a reçu le soutien de la ville, de l'Université de Franche Comté et de l'hôpital universitaire de Besançon, avec le concours de membres d'équipes d'urgentistes du monde entier: d'Espagne, de Colombie, des Etats Unis, d'Australie, d'Italie, d'Angleterre, du Kénya, d'Inde, de République Tchèque, du Liban, de Malaisie, du Canada, du Népal, de Dubaï, de Grande Bretagne, de Belgique ..... Et de France bien sûr !

Clip à découvrir absolument !