L’Hyper Weekend Festival rayonne sur France Bleu

Pour sa deuxième édition au sein de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, l’Hyper Weekend Festival s'élargit et reçoit une quarantaine d'artistes de la scène française. On y retrouvera notamment Eddy de Pretto et Philippe Katerine, mais surtout les artistes soutenus par France Bleu : Stéphane, Aurélie Saada (Brigitte) et un concert hommage au répertoire de Mylène Farmer. Une soirée spéciale diffusée en direct ce dimanche 22 janvier dès 20 h.

Billetterie sur www.hyperweekendfestival.fr

Version(s) Farmer, sans contrefaçon

Mylène Farmer passionne les Français depuis quasiment quarante ans. Personnalité unique dans le paysage musical français, ses concerts et ses albums battent souvent des records. Son univers mélancolique, ses clips qui frôlent avec le court-métrage, ses paroles ambiguës, sa présence rare dans les médias ont fait de cette artiste française une véritable icône qui fascine aujourd'hui la nouvelle génération.

Version(s) Farmer, sans contrefaçon, est une soirée spéciale de L’Hyper Weekend Festival. Un événement hommage où 16 artistes réinterprètent les tubes emblématiques de Mylène Farmer, dont Sans contrefaçon, Libertine ou encore Désenchantée. Avec Juliette Armanet, Benjamin Biolay, Abel Chéret, Malik Djoudi, Fishbach, Bilal Hassani, Lala &ce, Marie-Flore, Paloma, PR2B, Quasi Qui, Requin Chagrin, Aurélie Saada, Vendredi sur Mer, Rebeka Warrior et Yelle.

Le concert Version(s) Farmer, sans contrefaçon est à retrouver sur France Bleu, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, ce dimanche 22 janvier, de 20 h à 21 h 15 avec Émilie Mazoyer.

"Version(s) Farmer, sans contrefaçon" la soirée de l'Hyper Weekend Festival © Radio France

Stéphane

À seulement 25 ans, l'artiste suisse s'est fait remarquer en 2021 avec son titre Douleur je fuis et un premier EP sobrement intitulé Stéphane. Des tubes, soutenus par France Bleu, comme Green Dream ou 48 h, sur lesquels sa voix grave et puissante font mouche, lui ouvrent les portes de la scène. En 2022, elle assure les premières parties de Florent Pagny, Cats On Trees, Vianney, Kyo ou encore Jérémy Frerot. Le 20 janvier 2023 sort Madame, son tout premier album solo. Dès la fin du concert Version(s) Farmer, sans contrefaçon, sera diffusé le concert de Stéphane enregistré sur la scène de l’Hyper Weekend Festival, dès 21 h 15.

Stéphane dans l'Hyper Weekend Festival de Radio France © Radio France

Aurélie Saada

Aurélie Saada a été la moitié du duo Brigitte pendant 14 ans. Crée avec Sylvie Hoarau, le groupe a remporté le prix "Groupe ou artiste révélation scène" aux Victoires de la musique 2012. Leurs titres Ma Benz (reprise de Suprême NTM), Battez-vous ou encore À bouche que veux-tu sont devenus des tubes, que l'on entend toujours sur France Bleu. Après avoir composé la bande originale du film Rose, Aurélie Saada prend son envol en solo avec la sortie de son premier album Bomboloni, en 2022. On la retrouve sur la scène de l’Hyper Weekend Festival pour un concert en toute volupté.

Les concerts de Stéphane et Aurélie Saada, présentés par Émilie Mazoyer, sont à retrouver sur France Bleu, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, ce dimanche 22 janvier de 21 h 15 à 22 h 30.

Aurélie Saada dans l'Hyper Weekend Festival de Radio France © Radio France