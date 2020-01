L'Intime Festival 2020 se déroulera du 6 au 8 février au Nouvel Atrium de Saint-Avertin

Saint-Avertin, France

Chaque année, l’Intime Festival propose au Nouvel Atrium une délicate parenthèse à la sortie de l’hiver, une succession de concerts qui réchauffent les corps et les cœurs. Entre valeurs sûres et jeunes pousses, coups de cœur et coups de foudre, rock, funk, électro-pop ou chanson française, il va y en avoir pour tout le monde !

Et pour en découvrir la programmation, ça se passe ici :

Jeudi 6 février - 20h30 - SANSEVERINO

Vendredi 7 février - 20h30 - MALIK DJOUDI

Samedi 8 février - 20h30 - ZOE COLOTIS (Chanteuse de Caravan Palace) en DJ Set

Alors, on vous y retrouve ?

Plus d’infos : 02 47 48 48 85

Billetterie à la Mairie de Saint-Avertin, ou directement au NOUVEL ATRIUM, 8 boulevard Paul Doumer à Saint-Avertin