[L’œil du Web] : les écoles de musique de Loire-Atlantique et de Vendée en version numérique

Suite à l'arrêt des cours dans différentes écoles de musique et conservatoires de Loire-Atlantique et de Vendée, les écoles de musique de Basse-Goulaine, Couëron, Saint-Macaire-en-Mauges et Montaigu-Vendée ont donné rendez-vous à leurs élèves sur la toile. Résultat à voir et entendre en vidéo.