[L’œil du Web] : un podcast pour comprendre la culture Metal

Pas de Hellfest cette année, mais un podcast sur la musique Metal expliquée par des chercheurs universitaires. Il est signé par deux nantais : Capucine Frey et Vincent Gerles.

Blousons noirs en blouses blanches

Il y a un an, se déroulait au Lieu Unique à Nantes le 4ème colloque biennal de l’International Society for Metal Music Studies, une association de chercheurs travaillant sur le Metal, de tous pays et toutes disciplines confondues (sociologie, histoire, psychologie, musicologie, littérature, philosophie…)

A cette occasion, 8 chercheur·euse·s ont exposé leurs travaux de recherche au micro de Capucine Frey et Vincent Gerles. Résultat : un podcast d’une trentaine de minutes dans lequel les témoignages des chercheur·euse·s parfois fans, parfois scientifiques, se croisent et se répondent portés par la musique du groupe montacutain Machete. L'illustration de couverture a été réalisée par le dessinateur nantais Hervé Tanquerelle.

Le podcast "Metal studies Recherches d'Enfer", illustré par le dessinateur Nantais Hervé Tanquerelle. © Radio France - Hervé Tanquerelle

Le podcast est disponible sur toutes les plateformes (Spotify, Apple podcast, Google podcast, Deezer...). Il est également à écouter sur le site de l'ISMMS France. Vous y trouverez en bas de page, la présentation de chaque chercheur·euse·s, ainsi que des liens vers leurs travaux.