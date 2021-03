L'orchestre des petites mains symphoniques lance son audition 2021 pour les 6 - 17 ans.

Si vous avez des petits musiciens à la maison, et bien c'est peut être le moment pour eux de passer à la vitesse supérieure et d'intégrer l'orchestre des petites mains symphoniques. Un orchestre constitué de plus 500 enfants de 6 à 17 ans des 4 coins de l'hexagone et de l'étranger.