Lille Pianos Festival "digital" de l'O.N.L. sur France Bleu Nord pour la Fête de la Musique

Retrouvez ce dimanche 21 juin, dès 20h, une partie du Programme du "Lille Pianos Festival Digital" pour la Fête de la Musique sur France Bleu Nord

Le Programme :-

-Jazz avec Lucienne Renaudin Vary & Félicien Brut, trompette & piano à bretelles. Œuvres de Bartók - Bernstein - Dvorák - Galliano - Höhne - Rodgers -Rossini

Venez découvrir un duo plein de malices : Lucienne Renaudin Vary à la trompette et Félicien Brut à l'accordéon.

D’un côté, Lucienne Renaudin Vary, « Révélation » aux Victoires de la Musique Classique en 2016 et trompettiste d’exception ; de l’autre, Félicien Brut, l’un des accordéonistes les plus innovants de la jeune génération. Avec eux, les frontières s’estompent, les genres musicaux coexistent et un vent de folie souffle sur la scène. "Lucienne Renaudin Vary se produit avec l’aimable autorisation d’Erato / Warner Classics"

Leur concert passera ainsi du bal musette à l’opéra, du romantisme de Grieg aux comédies musicales de Broadway. Leur bonne humeur est communicative.

ce dimanche 21 juin dès 20h - O.N.L

-Récital de Paul Lay "Beethoven at Night", hommage à Beethoven au piano

Le pianiste de jazz Paul Lay réinvente les plus belles pages de Beethoven en improvisant à partir des thèmes du compositeur. Il développe au piano de nouvelles formes à partir de fragments d’oeuvres tout en y conservant l’esprit du compositeur : du rythme, des mélodies entêtantes, des ruptures, du silence.

Entre musique écrite et improvisée, Paul Lay mêle la partition originale aux autres mondes auxquels sa musique est modelée : le jazz et le blues notamment.

Ce dimanche 21 juin dès 20h - O.N.L.

-Jazz avec Izvora quintet

· Accordéon et accordina : Christophe Delporte

· Piano Yves Gourmeur

· Saxophone(s) Rhonny Ventat

· Contrebasse Adrien Tyberghein

· Batterie et percussions : Jérome Baudart

« Izvora » signifie « la source » en slovène. Une source de pure sensualité musicale, éclatante et poétique. Izvora nous entraîne dans un univers étincelant et raffiné, dévoilé par des arrangements et compositions originales ainsi que par les sonorités tantôt intimistes, tantôt virtuoses de ses artistes. Un quintet flamboyant entre rythmes obstinés et mélodies lyriques, osant les prémices improvisés, dont les influences classique, jazz et musique du monde envoûtent l’âme.

À retrouver sur France Bleu Nord lors de l’émission spéciale Fête de la Musique le 21 juin à 20h et en réécoute ICI