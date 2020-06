Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz (Orchestre national de Lorraine jusqu’à la saison 2017-2018) obtient en 2002 le label d’« orchestre national en région » par le Ministère de la Culture.

L’orchestre fait partie depuis 2016 de la Cité musicale-Metz qui regroupe également l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires autour d’une ambition artistique et culturelle commune qui donne lieu à de nombreux projets conjoints : participation à des temps forts, concerts croisant les esthétiques, accueil commun de compositeurs en résidence, collaboration avec d’autres artistes associés…

Une formation internationale, engagée dans toute la région

L’Orchestre national de Metz donne, avec ses 72 musiciens, environ 80 concerts et représentations par an, à Metz dans la magnifique salle de l’Arsenal où il est en résidence permanente et à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, au sein de la Région Grand Est (Reims, Chaumont, Saint-Louis, Épinal, Sarrebourg, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Hombourg-Haut…) mais également ailleurs en France et à l’étranger, où il est régulièrement invité par de grandes salles et festivals.

David Reiland a pris la direction musicale et artistique de l’Orchestre national de Metz en septembre 2018, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de l’orchestre. Il succède à Jacques Mercier qui aura assuré la direction de l’orchestre pendant 16 ans, lui permettant d’aborder les répertoires les plus variés, avec une affection particulière pour la musique française.

L'Orchestre national de Metz ne se contente pas de traverser l'histoire symphonique. Il l'accompagne.

L’éducation artistique et culturelle et la création de lien social sont au cœur des priorités de l’orchestre qui met en œuvre au sein de la Métropole de Metz mais aussi sur le territoire régional de nombreuses activités à destination du public scolaire et des familles ainsi que des publics plus éloignés de la musique. L’Orchestre national de Metz porte et coordonne depuis fin 2016 le projet Démos Metz-Moselle.

Sensible aux enjeux de société, l'Orchestre nationale de Metz s'engage pour la visibilité des femmes artistes. Plusieurs cheffes d'orchestre invitées dirigent le formation messine. Ce sera le cas notamment de Béatrice Venizi pour Madame Butterfly de Puccini ou encore Nil Venditti puis Marzena Diakun au printemps 2021.