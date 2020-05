L'Union Musicale Bergeracoise commémore le 8 mai en ligne

8 mai, commémoration de l'armistice, un moment habituellement populaire de recueillement et de souvenir un peu particulier cette année en raison du Covid-19

Tous les musiciens en ligne et en musique

Les rassemblements étant toujours interdits en cette période de confinement, l'Union Musicale Bergeracoise se retrouve en ligne et en musique pour commémorer l'armistice.

Depuis le début de la crise sanitaire, les musiciens ont répondu à plusieurs défis, comme la reprise de l'Arlésienne version confinés, et ils seront de retour ce 8 mai à 11h pour un nouveau rendez-vous musical et solidaire, pour vous et qui fait du bien à nos artistes locaux.

C'est bien évidemment La Marseillaise qui sera jouée pour la commémoration, avec tous les musiciens de l'UMB.

Vous pouvez les suivrez à 11h sur leur page facebook, youtube, ou leur site internet, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Mairie de Bergerac.