L'Union Musicale Bergeracoise solidaire : du défi à la dédicace

L'Union Musicale Bergeracoise n'est pas encore un Orchestre 2.0. Mais quand son chef, Aurélien Cescousse, a proposé à chaque musicien confiné de jouer les trente premières mesures d’une œuvre fameuse, à 4 temps, de s’enregistrer, de faire parvenir l'enregistrement à une équipe dédiée à des fins de montage : voilà qui bouscule bien des habitudes et perturbe son identité d’orchestre amateur.

Hymne à la joie, danse de la vie, y a-t-il meilleur choix pour un ensemble de musiciens que cette « Farandole » de Georges Bizet (Farandole qui est tout, sauf une Arlésienne) pour exprimer ce sentiment d'unité et de responsabilité, ce lien fraternel qui nous transcende et nous rassemble aujourd'hui ? Parce que nous sommes tous « solitude et solidarité », l’Union Musicale Bergeracoise interprète ces quelques mesures, ce petit défi, comme une large et affectueuse dédicace à tous ceux qui sont en première ligne en ce moment particulier, et à tous ceux qui sont touchés de près comme de loin par cette crise sanitaire. Nous vous laissons le soin de visionner… Trouvons des solutions pour nous soutenir mutuellement. Que ces quelques notes vous apportent sérénité confiance et assurance, car l’Union Musicale Bergeracoise est convaincue que si nous le faisons ensemble, nous réussirons !