34ème édition du Festival des Veyracomusies avec France Bleu Limousin

Après deux années d'absence, c'est avec plaisir que la ville de Veyrac et France Bleu Limousin accueillent le Festival des Veyracomusies. Cette 34ème édition va enchanter les publics les plus variés grâce à une riche programmation. Du 25 au 28 mai place à la musique sous le soleil !

Le week-end de l'Ascension...une fête à Veyrac

Voilà plus de trente ans qu'entre Limoges et St Junien, une ville fête la musique pour tous. A Veyrac, au Mas-Martin, se côtoient publics et artistes en tous genres durant 4 jours depuis 1987. Le Festival des Veyracomusies a vu passer des grands noms de la chanson tels que Thomas Fersen, Didier Lockwood, La Grande Sophie, Enzo Enzo Jean-Jacques Milteau ou encore Touré Kunda pour ne citer qu'eux... et, grandissant d'années en années, ce Festival de musique est devenu "le plus grand des petits festivals".

Le Festival des Veyracomusies revient au Mas Martin avec France Bleu Limousin - Emilie Rouland pour les Veyracomusies

A chacun son programme, à chacun son plaisir !

C'est au Mas-Martin, commune de Veyrac que l'association Les Veyracomusies nous donne rendez-vous du 25 au 28 mai pour une programmation en trois temps :

spectacle de rue en fin d’après-midi petit concert à l’heure de l’apéritif groupes festifs en fin de soirée

Des découvertes, des redécouvertes, du partage, de la convivialité, juste une parenthèse culturelle festive ! / Association Les Veyracomusies

Mercredi 25 mai

18H : ouverture du festival avec du 100% local

Marché de pays pour découvrir les meilleurs produits de la région. Présence des producteurs locaux et dégustations. Une viande gourmande vous tente ? Achetez-la et venez la faire cuire à La Paillote pour en profiter tout de suite ! Tout cela en musique grâce au son des vinyles du Boogie Van.

21H30 : Les yeux d'la tête

Ce groupe fondé en 2008 offre une musique pleine d'énergie, une ambiance de fête et des chansons dont les textes soignés nous font passer du rire aux larmes...parfois ! Pour en profiter, rendez-vous sous le chapiteau.

Jeudi 26 mai

18H : La compagnie Coyote Minute

"The little Kitchen Circus" est un théâtre d'objet avec deux personnages haut en couleur et en musique : Tartare et Carpaccio. Ils vous invitent dans leur univers ... la cuisine d'un cirque ! Spectacle en plein air

19H / Zapérozics avec La Gitane

Stéphanie Saada, chanteuse et musicienne passionnée par les chants tziganes, arabo-andalous et le flamenco. C'est une invitation au voyage qu'elle proposera avec sa formation "La Gitane". A écouter sous chapiteau

21H00 : Concert Alexis HK

Avec plus de 25 ans de carrière et, en moyenne, un album tous les deux ans, Alexis HK vient se poser au Mas-Martin pour partager sa musique un peu pop et les mots qu'il sait faire "danser".

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître en septembre 2022, l’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée / Les Veyracomusies

Et ce n'est pas fini ...

Vendredi et samedi le festival vous assure une programmation riche avec Marcel et son Orchestre, Debout sur le Zinc ... sans oublier le Festival "OFF" qui se déroule tout au long du Festival.

La programmation riche du festival des Veyracomusies - Emilie Rouland pour les Veyracomusies

Les Veyracomusies 2022 - veyracomusies.com

Toute la programmation du festival des Veyracomusies 2022