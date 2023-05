La 42ème édition de Jazz sous les pommiers approche !

1982, c'est l'année de la toute première édition de ce festival devenu incontournable à Coutances et aux alentours. Le printemps est rythmé par les trompettes, les saxophones et les batteries dans l'ouest de la Manche.

Cette 42ème édition a lieu du 13 au 20 mai 2023.

Au rendez-vous cette année, on peut citer Antonio Lizana, un des plus célèbres représentants du nouveau flamenco jazz, Marcus Miller, prix d'honneur de la victoire du jazz en 2010, il a beaucoup travaillé avec le célèbre Miles Davis, Trio Grande, trio mémorable, émotions garanties, David Walters, compositeur de folk acoustique aux influences afro-caribéennes, il est la première partie des dernières dates de Lenny Kravitz , Marja Mortensson, jeune chanteuse norvégienne interprétant des chants traditionnels et beaucoup d'autres…

Découvrez tous les artistes de cette nouvelle édition ici .

Envie de participer sans trop dépenser ? C'est bien évidemment possible ! Au-delà des concerts, vous pouvez retrouver toute une programmation gratuite avec des expositions photos, des lectures musicales, les spectacles sur la scène aux pratiques amateurs, des films, des dédicaces, des rencontres et bien d'autres. Voir toute la programmation gratuite ic i.

Pour vous y rendre, pour loger ou encore pour découvrir le villages voisins, tout est ici .

