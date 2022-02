La 5e édition du concours d'Stimme est reportée à l'année prochaine

Dans un contexte sanitaire encore impacté par la Covid-19, l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle), France Bleu Elsass et France 3 Grand Est ont pris, d’un commun accord, la difficile décision de reporter la 5e édition du concours de chanson d’Stìmme à 2023.