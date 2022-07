La 5ème édition des Abbatiades de Montebourg, du 18 juillet au 6 août 2022

Ce festival de 3 semaines, créé en 2018 par Isabelle Hébrard et Jean-Yves Lacorne, engage un travail musical et vocal avec des choristes de talent lors de concerts prenant place, pour la plupart, dans l'Abbaye Notre Dame de l'Etoile de Montebourg.

Au programme cette année :

- Mardi 19 juillet à 20h30 à l'Abbatiale, "Diane et Saint-Hubert", récital par Annabelle Cardron-Bastard, soprano et Romain Bastard, orgue, avec les trompes de chasse des sonneurs de la Manche.

- Vendredi 22 juillet à 20h30 à l'église St-Jacques, Les Quatre Saisons de Vivaldi dans une version violon et orgue, Jean-Claude Tartour/violon, Jean-Yves Lacorne/orgue

- Samedi 23 juillet à 11h à l'Abbatiale, Les Quatre Saisons de Vivaldi dans une version violon et orgue, Jean-Claude Tartour/violon, Jean-Yves Lacorne/orgue

- Vendredi 29 juillet à 20h30 à l'Abbatiale, "Itinérances aux chandelles" par l'ensemble Orage dirigé par Isabelle Hébrard. Avec Elyette Ben Aych et Alain Ussel/récitation, Mélanie Decroix/chorégraphie, Martial Boulègue/violon, Victor Korsakov/accordéon, Jean-Yves Lacorne/orgue. Concert/Spectacle voguant au gré du texte "Vents du Sacré » de Sylvie Germain.

- Samedi 30 juillet à 18h à l'Abbatiale, "Itinérances aux chandelles" par l'ensemble Orage dirigé par Isabelle Hébrard. Avec Elyette Ben Aych et Alain Ussel/récitation, Mélanie Decroix/chorégraphie, Martial Boulègue/violon, Victor Korsakov/accordéon, Jean-Yves Lacorne/orgue

- Mardi 2 août à 20h30 à l'Abbatiale, Stabat Mater de Pergolèse par Annabelle Cardron-Bastard/soprano, Adriana Epstein/mezzo-soprano et Romain Bastard, orgue.

- Vendredi 5 août à 20h30 à l'Abbatiale, "Vida Amorosa", Œuvres de Caccini, Monteverdi, Dowland, par Roula Safar/mezzo-soprano et Ondine Lacorne-Hébrard/viole de gambe

- Samedi 6 août à 18h à l'Abbatiale, "Vida Amorosa", Œuvres de Caccini, Monteverdi, Dowland, par Roula Safar/mezzo-soprano et Ondine Lacorne-Hébrard/viole de gambe

Et toujours, les soirées chorales portes ouvertes, les lundis et jeudis de 20h à 21h30. Des soirées ouvertes aux choristes de la région et aux vacanciers amateurs ou non pour chanter, déchiffrer, improviser autour de l'orgue. Ouvert à tous les niveaux, sans frais ni inscription, sous la direction d'Isabelle Hébrard (cheffe de chœur et professeure de chant choral aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris). Les Soirées Chorales offrent de riches échanges avec les mélomanes de la région alors n'hésitez plus !

L'affiche du Festival - Les Abbatiades de Montebourg

Participation libre

Renseignements : www.aurajuvenis.com - 06 09 86 93 53