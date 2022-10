La billetterie du prochain spectacle des Enfoirés à Lyon est ouverte

Les Enfoirés se retrouveront à Lyon à la Halle Tony Garnier du 12 au 16 janvier inclus. Cette année, les places seront toutes en "assis" réparties en deux catégories : catégorie 1 à 85 euros et catégorie 2 à 75 euros

Comment acheter son billet ?

Cette année vous pouvez acheter vos billets dans 20 points de vente à Lyon et dans sa région (liste disponible sur le site des Enfoirés ) mais aussi en ligne à partir de 10h ce mardi 18 octobre.

Au programme six concerts avec comme chaque année de nombreux artistes et célébrités :

jeudi 12 janvier à 19h30

vendredi 13 janvier à 19h30

samedi 14 janvier à 19h30

dimanche 15 janvier à 12h30 et à 19h30

lundi 16 janvier à 19h30

La Halle Tony Garnier - installée dans un bâtiment du début XXe siècle - a été inaugurée en décembre 1998, après plus de dix ans de colossaux travaux. Elle est devenue l'une des plus grandes salles de spectacle française, modulable, et capable d'accueillir aussi bien les plus grands concerts que des expositions de renommée internationale.

Le spectacle sera diffusé sur TF1 et en simultané sur France Bleu à une date encore à préciser.