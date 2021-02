"La Brune" invitée de la Nouvelle Scène sur France Bleu Berry !

Dans la Nouvelle Scène on fait un peu mieux connaissance avec un groupe pop rock installé à Tours dont le batteur est originaire de Châteauroux et le chanteur de Bourges... Rencontre avec le guitariste et chanteur du groupe Bruno Vertalier, invité de la Nouvelle Scène !