La célèbre fanfare électro allemande « MEUTE » arrive dans la ville de Mende !

Une soirée libre en plein air devant le théâtre de Mende afin de célébrer ensemble cette lourde fin de saison et tout cela se déroule devant le théâtre de Mende le 18 Juin à partir de 20 :30.

Le théâtre de Mende et Va comme j’te pousse ! se réunissent à nouveau pour vous proposer une soirée dansante et déjantée, ayant l’honneur d’accueillir sur scène le très célèbre groupe allemand MEUTE, les jeunes toulousains EDREDON SENSIBLE mais aussi le DJ PARDON GARÇON tous ensembles se réunissent pour enflammer la place du foirail avec son set sensationnelle et des artistes connus pour vous faire frissonner et faire la fête à cœur joie.