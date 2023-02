La chanteuse Anne Etchegoyen veut plus de titres en langues régionales sur les radios et télés nationales

La chanteuse basque Anne Etchegoyen veut plus de place pour les musiques en langues régionales : plus de visibilité, de diffusion sur les ondes des radios et des télés nationales pour les œuvres en basque, occitan, corse ou breton. Elle milite pour des quotas.