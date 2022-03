La chanteuse nantaise L É A candidate de The Voice dans la Nouvelle Scène de France Bleu Loire Océan

Charles Mellinger (technicien France Bleu) , Jean-Jacques Lester, Léa et ses 2 musiciens Lucas et Anthony

LEA live dans nos studios Copier

L É A a séduit le jury de The Voice avec une reprise du groupe London Grammar. Entre les trois membres qui se sont retournés pour la découvrir, elle a choisi Amel Bent.

L É A a été baignée dans la musique par un frère mélomane et des parents aux influences diverses allant de Billy Paul, Nina Simone aux Beatles, Michael Jackson, Marvin Gaye, Les Bee Gees à Eddy Mitchell.

Aujourd’hui elle travaille et se passionne pour l’écriture dans un univers regroupant la soul, la folk et la pop. Elle monte son set de compositions avec ses musiciens rencontrés au conservatoire.