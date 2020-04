La chorale POP 119 de Saint-Chamond rend hommage aux personnels soignants

POP 119 est un chœur composé de 34 chanteurs.

L’association a été créée en septembre 2018 mais l’histoire et l’expérience de ce chœur est plus ancienne...En effet, la majorité des choristes de POP 119 chantait déjà ensemble au sein de la chorale du collège Jean Rostand de Saint-Chamond, dirigée pendant 14 ans par Ludovic Pyckaert, professeur de musique au collège.

Certains choristes n’ont plus l’air de collégiens direz-vous ! En effet, plusieurs choristes sont au lycée, à l’université ou même dans la vie active et sont revenus chanter au collège pendant plusieurs années.

Au fil du temps, des concerts dans la région ou plus loin, des liens forts se sont créés entre les choristes et leur chef. A l’annonce de sa mutation pour le collège d’Unieux, il semblait inconcevable que cette belle histoire s’arrête et l’association POP 119 a été créée.Pourquoi le nom POP 119 ?

Nous voulions un nom qui reflète qui nous sommes :

un groupe plutôt jeune avec un répertoire éclectique mais à dominante « POP ».

119 fait référence à la salle 119 du collège Jean Rostand où tout a commencé.

Et maintenant ?A l’heure actuelle, la Mairie de St-Chamond nous met à disposition le théâtre de l’Épinoche, ou nous répétons toutes les semaine en vue de nos concerts à venir ...