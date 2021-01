La discothèque idéale de FIP : 50 ans de musique

Depuis 50 ans, la radio FIP partage ses choix musicaux et découvertes d'artistes. A l'occasion de son anniversaire, la chaîne du groupe Radio France propose un livre. "La discothèque idéale de FIP" est une co-écriture d'Emilie Blon Metzinger et Florent Mazzoleni. Ce véritable petit bijou ravira les amateurs de bonne musique… avec 275 artistes et groupes qui ont marqué l'histoire.

De David Bowie à Cesaria Evora, en passant par des artistes contemporains, préparez-vous pour une plongée dans l'univers musical de FIP. Jazz, rock, musiques du monde, groove, reggae, sans oublier les découvertes des programmateurs de Fip.

À l’origine de Fip, en 1971, il y a l’envie de deux hommes de proposer une parenthèse de douceur au milieu de l’enfer d’un périphérique bondé, de former un îlot vierge de toute nuisance sonore au milieu du capharnaüm urbain. Le 5 janvier 1971 à 17h, France Inter Paris – Fip – démarre son histoire, pour reprendre les termes de ses créateurs, celle d’une « autre radio ». Depuis, Fip fait figure d’exception culturelle dans le paysage radiophonique. Elle représente une sorte de label pour les auditeurs et pour toute la filière musicale. Une identité composée d’une subtile alchimie, dans laquelle des programmateurs passionnés, exigeants et libres, racontent une histoire qui mêle toutes les musiques.

En 2021, Fip a 50 ans !

Ecoutez l'interview d'Emilie Blon Metzinger, co-auteur de la Discothèque idéale de FIP Copier

Vous partez pour un long voyage en voiture, en avion, en moto, vous aimez la bonne musique ou vous voulez épater vos amis avec les références de ce qui se fait de mieux, vous travaillez en compagnie de Fip, vous aimez Fip tout simplement, voici le premier livre Fip qui s'écoute. Que vous soyez rock, groove, reggae, jazz, amateur de nouvelles sensations, La Discothèque idéale de Fip vous propose ses meilleures sélections pour tous ces grands thèmes de prédilection. Archie Shepp, Nancy Sinatra, Serge Gainsbourg, James Brown, Miles Davis, Chinese Man, Mathieu Boogaerts, Portishead, Buena Vista Social Club, Alain Bashung, Agnes Obel, David Bowie, Prince, Jeanne Added, Vaudou Game, Boby Lapointe... 275 artistes et groupes sont réunis dans cette discothèque idéale pour tous les amateurs de bon son.

Comédienne formée à l’ENSATT, Emilie Blon-Metzinger travaille notamment avec le metteur en scène Alexis Michalik. Cet été, elle a produit sur France Inter le « Mag de l’été » du WE, un RDV consacré à la musique live. Depuis décembre 2008, elle prête sa voix et sa plume aux ondes de FIP.

Spécialiste de musique, Florent Mazzoleni est écrivain, producteur et photographe. Passionné par les cultures américaines et africaines, il a publié une vingtaine d’ouvrages. Il travaille régulièrement pour la radio, notamment France Culture. Il a écrit, entre autres, pour le prestigieux magazine anglais Mojo, Les Inrockuptibles et Rock & Folk. Il a publié plusieurs ouvrages chez Music Book et Hors Collection dont L’Encyclopédie du Rock et Les racines du rock.