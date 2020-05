La fête de la musique à Chalons aura bien lieu, mais pas comme d'habitude

A Chalons-en-Champagne, pas question de faire une croix dessus. Et on peut compter sur l’association 'Musiques sur la ville', bien connue pour l’organisation du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs chaque été, pour mobiliser tout le monde.

Pas de rues noires de monde cette année le 21 juin. Pas de jeunes groupes qui profitent d'un trottoir ou d'une place pour s'essayer au live, et pas plus de vieux briscards rompus à l'exercice. Non, le Covid est passé par là. Mais rien n'entame la volonté de jouer et de partager.

Surtout pas chez Musique sur la ville à Chalons, l'association qui soutien la création régionale et qui multiplie les événements annuels (Nuit du blues, speed meeting des musiciens, printemps du jazz, Festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs...) pour faire vivre la scène chalonnaise et ses nombreux musiciens.

En direct pour les voisins, et sur le web pour tout le monde

Alors Patrick Legouix, le directeur de la structure propose une fête de la musique alternative : Nous allons organiser la fête de la musique, mais chacun chez soi et pour tout le monde à la fois. Voilà pour le principe. Pour les modalités pratiques, direction le site de Musiques sur la ville. Il n'y aura plus qu’à se connecter sur la page Facebook de l’association le 21 juin pour retrouver la mosaïque de concerts en cours et faire son choix parmi ceux que l'on souhaite voir.

Our house, is a very very very fine house

Pour cette fête de la musique pas pareille, Patrick Legouix invite également tous les musiciens du monde entier à préparer une reprise d’une chanson, reprise que devaient jouer cet été les artistes programmés au festival des musiques d’ici et d’ailleurs.

L'album "Déjà vu" de Crosby, Still, Nash and Young sorti en 1970 sur lequel figure le titre "Our house" -

Chaque année nous demandons à tous les artistes du festival d'interpréter une chanson générique. Cette année nous avions choisi, en octobre dernier, un titre sur le thème "rendons-nous compte de la chance que nous avons d'être chez nous". Cette chanson c'est Our house écrite par Graham Nash sorti en 1970 sur l'album "Déjà vu" de Crosby, Still, Nash and Young.Une chanson qui raconte combien il est bon d'être chez soi. Une chanson qui tombe à pic.

Chacun est donc invité à la reprendre à sa manière. Alors lâchez-vous, jouez là en reggae, rock, jazz, metal, "ska jungle electro dub"! Vous trouvez les partitions sur le site musiques sur la ville. Les enfants peuvent également l’imaginer par le dessin cette maison si agréable avec ses deux chats dans le jardin où la vie y est si douce quand on y est ensemble...

Les paroles et les partitions sont disponibles sur le site du Festival des Musiques d'ici et d'Ailleurs. Envoyez vos vidéos/audios par mail à l'adresse public@musiquessurlaville.com et partagez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag #OurHouseMIA2020.

Festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs : reporté mais pas annulé

Initialement prévue du 27 juin au 26 juillet, il pourrait être reporté autour du 24 juillet au 15 août si les conditions sanitaires le permettent et sera recentré sur les artistes régionaux, les artistes étrangers ne pouvant pas venir cette année.

Affiche de l'édition 2017 -

Carillon Vs Covid 19, derniers sons de cloches

Depuis le début du confinement, le carillon de la cathédrale Notre Dame en Vaux résonne chaque mardi soir et vendredi soir à 20h pour soutenir les soignants. Eric Berthier qui prend les commandes de cet instrument hors norme et ses 54 cloches actionnera les commande pour la dernière fois contre le Covid 19 ce mardi soir et, petit changement cette semaine, 11 mai oblige, pas vendredi soir, mais dimanche soir, le 10 mai... comme pour marquer le début du dé confinement.