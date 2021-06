C'est une soirée exceptionnelle dans l'écrin du Stade Roland-Garros à Paris qui vous attend le lundi 21 juin pour la Fête de la Musique, à vivre sur France 2 et en simultané sur France Bleu.

La fête de la musique, les 40 ans des années 80, en direct sur France 2 et sur France Bleu le 21 juin

Garou et Laury Thilleman

Juste après le célèbre tournoi de tennis auquel il donne son nom, le stade Roland-Garros se met aux couleurs de la fête de la musique pour vous faire vibrer au rythme des années 80 avec plus de 40 artistes et près de 100 chansons.

Les artistes vont enfin pouvoir retrouver enfin leur public, celui des salles de spectacles et de concerts, mais sur le mythique court Philippe-Chatrier.

Pendant près de 3 heures, dans une scénographie extraordinaire imaginée par Kamel Ouali, les tubes les plus populaires vont s’enchainer avec les plus grandes stars - des années 80 jusqu'aux talents d'aujourd'hui - pour fêter les 40 ans des années 80. Une grande soirée toujours animée par le duo Laury Thilleman - Garou

France Bleu en direct

France Bleu qui accompagne tout au long de l'année les plus grands noms de la scène française et contribue aussi avec La Nouvelle Scène tous les soirs à 20h à faire émerger les talents de demain sera en direct dès 21h depuis le stade Roland-Garros pour vous faire vivre cette soirée et donner la parole aux artistes.