La route de la laine avec la filature Terrade dans "Route 23".

Les ateliers de filature Terrade, un savoir-faire précieux et une fierté au royaume de la tapisserie Creusoise, découverte de l'atelier à l'occasion de la 21ème édition des Journées Nationales de la Laine de Felletin les 29, 30 et 31 octobre 2021.

Depuis 1913, la filature Terrade est une entreprise artisanale spécialisée dans la filature et la teinture de la laine cardée. La filature transforme la laine brute en bobines pour réaliser tapis, moquettes, bonneteries et fils qui vont servir aussi dans la réalisation de tapisseries. Implantée à Felletin, l'entreprise rayonne dans son secteur, elle est aujourd'hui la fierté de la filière laine ici dans le département.

De la tonte du mouton, à la bobine de fil, des étapes essentielles.

De la laine brute à la pelote pour tisser ou tricoter © Radio France - Bernard Adam

On va laver la laine, puis elle est écharpée pour lui donner plus de souplesse, ensuite celle-ci passe dans une machine qui lui donne son élasticité : la cardeuse. Après toutes ces étapes, la laine est teintée avec des pigments chimiques ou naturels pour lui donner tout son éclat et une variété de couleurs étonnantes.

La qualité au centre de la filière laine.

Les fibres naturelles de laine de la filature Terrade de Felletin ont toute l'attention de l'association Lainamac qui s'engage dans la valorisation de la tradition de la filière en Creuse.

"Route 23" c'est sur France Bleu Creuse à 7h16 et 16h50 en compagnie d'Agnès Florentin de l'office de tourisme Aubusson Felletin au micro de Bernard Adam

Boutique de laine à Felletin

Services disponibles: Retrait en magasin

Adresse : Rue de la Papeterie, 23500 Felletin

Horaires :

jeudi08:00–12:00, 14:00–18:30 vendredi08:00–12:00, 14:00–18:30 samedi Fermé dimanche Fermé lundi (Toussaint)

Téléphone : 05 55 66 44 88