Clermont Métropole et le Centre national de la musique travaillent de concert pour la filière musicale

Le Centre national de la musique et Clermont Auvergne Métropole ont signé ce mercredi une convention de partenariat visant à soutenir la filière locale de la musique et des variétés.

Ce partenariat a été acté ce mercredi à l’occasion de la 4e édition du Forum Jazz organisé à Clermont-Ferrand. Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique (CNM) et Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole, s'unissent pour consolider la structuration de la filière locale de la musique et des variétés. Et c'est du genre en France entre une métropole et l’établissement public.

Ce contrat de filière vise à soutenir la création et la diversité dans les champs de la musique et des variétés ainsi qu'à renforcer l'accompagnement et la formation des professionnels de la métropole. En vertu de sa mission de soutien et de promotion de la musique dans tous les territoires, le CNM agit depuis sa création en coopération avec les collectivités locales, notamment par la mise en œuvre de contrats de filière au niveau régional signé entre l’Etat - DRAC, son opérateur le CNM et une Région, un ou plusieurs Départements.

Tout est parti d'une rencontre à l'occasion d'Europavox - Jean-Philippe Thiellay

Le président du Centre national de la musique justifie le choix de Clermont-Ferrand. "Tout est parti d'une rencontre à l'occasion d'Europavox, j'étais dans le bureau d'Olivier Bianchi le 26 juin", explique Jean-Philippe Thiellay, "on avait déjà tracé des postes autour de la musique à l'image qui constitue un axe nouveau de promotion de la création et de la présence sur les réseaux sociaux. On s'est mis d'accord assez vite, en quelques minutes, et puis les équipes ont travaillé, on a dégagé des budgets. Ensuite la procédure de l'appel à projets et la gestion par le CNM, ça c'est traditionnel, mais ça dit quelque chose sur la motivation des équipes et de ceux qui les dirigent."

Jean-Philippe Thiellay, Président du Centre national de la musique Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Créer, accompagner, former

En 2021, le CNM a multiplié ses échanges à destination des institutions territoriales en vue de proposer un soutien au plus proche des réalités et des besoins locaux. Clermont Auvergne Métropole est donc la première intercommunalité à s’engager aux côtés du CNM. La Métropole entend ainsi soutenir financièrement des filières durement touchées par la crise sanitaire tout en renforçant les atouts du territoire pour la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la Culture 2028.

Destiné à être intensifié et pérennisé à partir de 2022, ce partenariat d’un an vise à soutenir la création et la diversité dans les champs de la musique et des variétés (musique enregistrée et spectacle vivant), avec une attention particulière pour le développement de la musique à l’image, les enjeux propres aux musiques traditionnelles et le soutien aux structures émergentes de production.

Autre objectif : renforcer l’accompagnement et la formation des professionnels de la métropole, au regard des transformations du secteur en matière d’emplois et de métiers, de transition écologique et énergétique et d’égal accès des femmes et des hommes aux métiers de la musique et des variétés.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Appel à projets

Dans ce cadre, les partenaires ont créé un fonds de 40 000 € financé à parité et lancent un premier appel à projets dédié au domaine de la musique/image, dont l’ambition est de valoriser des artistes et des projets issus de la Métropole ainsi que d’encourager la création de productions originales et novatrices associant l’image à la musique.

Le règlement complet de l’appel à projets et les modalités de candidature sont disponibles sur le site du CNM. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 décembre 2021 inclus.