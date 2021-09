La Française Chloé Dufresne en finale du concours des Jeunes chefs d'orchestre de Besançon

Une Française remportera-t-elle cette année le 57ème Concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon ? Réponse ce samedi. Chloé Dufresne, 29 ans, s'est en tout cas brillamment qualifiée pour cette finale où elle retrouvera le Chinois Jiong-Jie Yin, 21 ans et le Coréen du sud Deun Lee, 32 ans.

Mendelssohn et Mozart en demi-finales

En demi-finales au Kursaal, les jeunes chefs candidats se sont confrontés au genre de l'Oratorio, où ils ont dû diriger orchestre et chanteurs sur des extraits d'Elias de Félix Mendelssohn. Et en soirée au Théâtre Ledoux, ils se sont prêtés à un exercice périlleux et rarement proposé lors des concours de direction, l'épreuve d'Opéra. Avec, sur scène, sept solistes de l'École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, et l'Orchestre national de Lyon en fosse, les jeunes chefs ont dirigé des extraits de Don Giovanni de Mozart.

Une finale en condition de concert

A partir de 16 h samedi au Théâtre Ledoux, Chloé Dufresne déjà lauréate du 3ème prix du Concours Malko 2021 et du Tremplin des jeunes cheffes de la Philharmonie de Paris 2018, sera la dernière à passer devant le jury, ainsi en a décidé le tirage au sort. Contrairement aux précédentes épreuves, cette finale doit se dérouler en conditions de concert.

Les candidats dirigeront l'Orchestre national de Lyon pour la finale

Les candidats finalistes devront diriger l'Orchestre national de Lyon dans la Symphonie n°5 en mi bémol majeur op.82 de Jean Sibellius, et une pièce en création mondiale de Camille Pépin, commande du Festival, Aux confins de l'orage.