La Girondine Manon a séduit Florent Pagny dans The Voice sur TF1

Manon a toujours aimé chanter ! Ses parents avaient même installé pour elle un studio dans leur maison des Eglisottes et Chalaures en Gironde (tout près de la Charente Maritime et de la Dordogne), il faut dire que Manon a de la voix et a même impressionné Florent Pagny : "Qu'est ce que vous envoyez ! ça paraît simple mais c'est pas simple d'aller prendre ces notes là haut. Et puis alors la note tout là haut. Vous faites quelque chose de tellement spectaculaire vocalement. Et puis là, vous êtes là, un peu timide, presque à vous excuser. Mais vous excusez pas, c'est super." a déclaré le baryton ! Manon que vous pouvez suivre sur sa page facebookintègre donc l'équipe de Florent Pagny. Les battles de the voice 2021 commencent samedi prochain 27 mars et nous aurons donc deux représentants de Gironde : dans l'équipe d'Amel Bent Robin qui avait interprété une chanson de Stevie Wonder alors que Manon Cruz a chanté Alive de Sia. Et pourquoi pas rêver à une finale 100% girondine...qui sait ?!