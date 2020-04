La Grande Confinade avec François Feldman en VIP, FAHB en chanson et un petit tour à la ferme à Formiguères

La Grande Confinade a une ambition, vous faire passer un bon moment. On est en confinement mais on reste ensemble avec France Bleu Roussillon en numérique. Une heure de partage, de sourire, de rigolade avec des personnages et des personnalités et évidemment la vie d'ici. Nous saluons régulièrement celles et ceux qui doivent continuer de travailler pour les autres dans les Pyrénées-Orientales.

Notre invité fil rouge est aussi talentueux que sympathique. Vous connaissez parfois par cœur ses tubes. Il nous présente aussi sa toute nouvelle chanson. François Feldman est de retour et c'est dans la Grande Confinade de France Bleu Roussillon. Il va même chanter en direct en vidéo pour vous.

Fahb c'est Fabien Mettay avec Pascal Miconnet pianiste, ils nous proposent une chanson Française minimaliste, à texte et forte en images et en émotions. L'album ("En Attendant") sort aujourd'hui, en plein confinement, l'occasion de le découvrir et de rencontrer Fabien cet artiste qui a aussi une autre carrière dans le domaine de la musique électronique.

Un peu d'évasion en confinement c'est possible avec celles et ceux qui travaillent pour nous nourrir. Nous sommes à la montagne en Capcir à Formiguères, pas loin du lac de Matemale. On est à la ferme, chez Françoise Guidel et près d'elle il y a les brebis.

Anna Knyszewski, blogueuse, évoque les masques.

On rajoute les quiz de notre musicien Julio Leone (Ghetto Studio), les portraits décalés de Guillaume Clavaud, le regard de Philippe Anglade, la créativité d'Arno Visconti et les humeurs de Patrick Mas. Les "magiciens" de la technique : Stéphane Roger et Etienne Legrand.

La Grande Confinade en Facebook Live sur la page de France Bleu Roussillon du lundi au vendredi 17h-18h durant le confinement et quand vous voulez en replay.

