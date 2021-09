La guitare à l'honneur à La Cité de Toulouse

Samedi 11 septembre et dimanche 12/09 les internationales de la guitare se déroulent du côté de Montaudran. Un salon de la lutherie gratuit avec des concerts, des masterclass et autres démonstrations. Coup de projecteur sur cette 26ème édition à 9h00.

55 avenue Louis Bréguet, à La Cité, le Salon de la Lutherie 2021 accueille 37 exposants d’Occitanie sur les 100 exposants présents pendant ce week-end. La Région Occitanie est la première région « guitaristique » de France. Dick Annegarn, Cassie Martin, révélation classique, Renaud Louis Servais, Richard Daudé sont annoncés. Sébastien Berlinet, luthier est l'invité de "Circuit Bleu, Côté Culture" avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

L’un des plus grands événements « guitare » en France revient à Toulouse ! Venez partager un instant de musique et de découverte autour des métiers d’art, tester les plus belles guitares du moment, réalisées par les luthiers de la Région, de France, et d’Europe et assister aux différents événements programmés pendant tout le week-end !