La japonaise Nodoka Okisawa remporte le 56ème Concours international de jeunes chefs d'orchestre

Elle a 32 ans et elle vient de remporter ce samedi à Besançon le 56ème Concours international de jeunes chefs d'orchestre. C'est la première femme à gagner depuis la prestation de Silvia Massarelli ex-aequo en 1993. Elle a déjà brillé notamment en obtenant le 1er prix et le prix spécial du 18e Concours international de Tokyo. Cette année, ils étaient trois candidats en finale sur plus de 300 candidats pré-sélectionnées et 20 en compétition, qui a débuté ce lundi.

50 minutes et une semaine de compétition

Pendant 50 minutes, les trois candidats, le chinois Haoran Li, le français Victor Jacob et la japonaise Nodoka Okisawa ont dirigé l'orchestre de la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern sur les deux pièces musicales choisies par le jury. Cette année, il s'agissait de "Constellations" d'Eric Tanguy, une création et une commande du festival, et "Mort et Transfiguration", de Richard Strauss.

Nodoka Okisawa gagne 12 000 euros et la possibilité de travailler avec des orchestres de renommée internationale © Radio France - Yves Petit

Mention spéciale pour le français Victor Jacob

C'est Nodoka Okisawa qui l'a emporté au terme d'une prestation qui a arraché des larmes au public. Le français Victor Jacob, 28 ans, s'est vu remettre la mention spéciale du jury, une première depuis sa création.