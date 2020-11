La jeunesse avallonaise à la baguette !

Celui qui va ouvrir le bal, c'est Albin Violot. Il a 22 ans, et vous pouvez lui confier presque n'importe quel instrument, il saura en jouer ! Mais son instrument de prédilection, c'est l'accordéon dont il donne des leçons. Et détrompez-vous l'accordéon est loin d'être ringard, il permet de jouer tous les style. D'ailleurs Albin joue aussi bien de la musette que des airs d'Europe de l'Est.

Il fait partie d'une compagnie de cirque équestre et acrobatique, la Troupe Zalzaros, qui se balade en calèche de spectacle en spectacle.

Autre projet, celui de réunir les jeunes musiciens de l'Avallonais. Une mission qu'il réalise en partenariat avec les Terrasses du Bel Air. L'objectif, faire se rencontrer et jouer ensemble les musiciens autour d'Avallon et de créer une émulation entre eux.

Parmi ces instrumentistes, Leslie Binarmont. Elle a commencé le piano il y a seulement deux ans, en autodidacte sur le clavier chez sa tante. Aujourd'hui elle compose ses propres morceaux.

Son rêve ? Réussir à vivre de sa passion, et se produire devant un public, qui danserait au son des valses qu'elle aime, et dont les mélodies lui viennent en rêve.

Leslie à décidé de nous présenter Medhi Mosta. Lui son instrument, c'est la voix. Il chante depuis tout petit et vient de poster un clip, sur Youtube.

Arrivé d'Espagne à l'âge de 11 ans, il lui a fallu du temps pour écrire ses propres mots et transmettre ses émotions en musique.

Nous terminons cette chaîne avec Lysa Dumont. Dans la vie, elle travaille dans la protection de l'enfance à Avallon. Mais elle est investie dans plusieures associations.

RASM aide les primo-arrivant sur le sol français à apprendre notre langue, dans le but de favoriser leur intégration. En ce moment, Lysa accompagne une jeune syrienne dans l'apprentissage du français.

Elle est aussi membre de l'AJDEPE, une ONG togolaise, qui offre du soutien scolaire, de l'éducation aux femmes notamment dans les villages du Togo. C'est avec cette association que Lysa va partir pour le Togo dans les prochaines semaines. Vous pouvez aider l'AJDEPE et découvrir son travail sur le site, la page Facebook ou l'Instagram de l'association.