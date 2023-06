La légende Bob Dylan en tournée mondiale, passe par Aix en Provence !

La légende Dylan

Bob Dylan est né aux États-Unis dans le Minnesota Ses œuvres les plus célèbres datent majoritairement des années 1960. Dans ses premières chansons, Dylan a abordé les questions sociales. Si à ses débuts il faisait souvent référence aux symboles de la contre-culture de l'époque., Il s'en est par la suite démarqué en orientant son écriture vers une facture de plus en plus allégorique et symboliste. Tout en élargissant et en personnalisant les styles musicaux abordés, il a mis l'accent sur de nombreuses traditions de la musique américaine. Les références dont s’inspire Bob Dylan pour faire évoluer son art sont non seulement à rechercher du côté de musiciens légendaires des États-Unis d'Amérique, tels que Hank Williams et Pete Seeger, l’œuvre de Bob Dylan, qui a contribué au rayonnement de la culture populaire américaine, est couronnée le 13 octobre 2016. quand il obtient le prix Nobel de littérature pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine.

ⓘ Publicité

Bob Dylan, chanteur, poète, Prix Nobel de Littérature à Aix-en-Provence le 27 juin

Ses plus belles chansons

Bob Dylan l'un des plus grands chanteurs du monde a connu une montée de sa côte de popularité dans les années 60 lorsqu'il était chroniqueur informel des troubles sociaux aux États-Unis. "Like A Rolling Stone " de l’album Bringing It All Back Home sortie en 1965 est certainement l'un des plus grands titre du hanteur Américain, la même année il sortira un grands nombres de chansons à succès comme "Just Like a Woman"(1966), « Visions of Johanna » (1966) et pleins d'autres ! Par ailleurs, énormément de ses chansons sont et resteront ancrées dans nos mémoires à jamais comme « Mr. Tambourine Man » (1965) ou encore « A Hard Rain’s A-Gonna Fall » (1963).

Bob Dylan - Like a Rolling Stone (Official Audio)

La tournée

74 dates sont prévues en Amérique du Nord, onze en Asie et sur les 48 prévues en Europe, seulement quatre sont prévues en France pour cette année. Parmi celles-ci, le roi de la pop propose une date le 27 juin à l’Arena du Pays d’Aix.

Ce prix Nobel viendra interpréter son dernier album « Rough And Rowdy Ways » en live.

La Tournée mondiale "Rough and rowdy ways" passe par Aix-en-Provence ce 27 juin - Affiche officielle

Infos pratique et billeterie

Vous pouvez prendre vos places directement sur le site l'Arena d'Aix en Provence , mais aussi sur le site officiel de l'artiste. Vous pouvez également obtenir des informations sur la tournée et l'actualité de Bob Dylan (et plus encore) sur le site officiel.